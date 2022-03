La Lazio avrà due settimane per metabolizzare la sconfitta nel derby. Vista la sosta per i play-off mondiali, Sarri ha deciso di concedere due giorni di riposo ai suoi uomini prima di mettersi al lavoro per la sfida del 3 aprile contro il Sassuolo, sempre all'Olimpico.



I biancocelesti che non sono partiti con le rispettive nazionali torneranno a Formello mercoledì per preparasi al finale di stagione. Contro gli emiliani di sicuro mancherà Pedro, che era in diffida e ieri è stato ammonito. La squalifica per lui scatterà in automatico, ma per sostituirlo rientrerà a disposizione Zaccagni, dopo il turno di stop imposto dal giudice sportivo.