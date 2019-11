Lazio, numeri da record. Come riporta il Messaggero, dalla rimonta clamorosa contro l'Atalanta è arrivata la svolta. E Inzaghi sorride: in ventuno giorni la Lazio ha completamente ribaltato la classifica. Quarta vittoria consecutiva, dal 25 settembre, in 7 gare ha collezionato 5 vittorie e 2 pareggi, meglio ha fatto solo la Juventus capolista con 19 punti contro 17.



LAZIO DA RECORD - Ora la Lazio ha una differenza reti pazzesca +15: la migliore in assoluto in A. Ha fatto di meglio soltanto nel 2017/18: +22. Nei secondi quarantacinque minuti ha il miglior attacco con 16 centri e la miglior difesa, 3 reti subite, della Serie A: galeotti furono i secondi tempi. E nel frattempo, il terzo posto e una sosta per continuare a volare.