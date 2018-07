La Lazio cerca il sostituto di Felipe Anderson, che è sbarcato a Londra e oggi sosterrà le visite mediche. Tare ha molte idee in testa, una serie di giocatori dribblomani, ispirati, in grado di fare la differenza. Come riporta il Tempo, direttamente dai Mondiali arriva l'idea russa Dzagoev.



MERCATO LAZIO - 28 anni e un contratto in scadenza il 30 giugno 2019, il valore di mercato si aggira attorno ai 15 milioni di euro, Tare ci pensa, vuole riaprire un vecchio discorso di 6 anni fa, mai portato a termine. Dzagoev è un’idea concreta, Inzaghi vorrebbe a Roma Papu Gomez (nei prossimi giorni se ne parlerà con il presidente Percassi), mentre sulla lista del direttore sportivo ci sono tantissimi nomi: Shaqiri dello Stoke City, Luan del Gremio, Neres dell’Ajax, Martinez del River Plate.