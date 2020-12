La Lazio ne esce con le ossa rotte dall'ultima partita del 2020. I biancocelesti dominano per lunghi tratti la sfida contro il Milan, ma nel finale cedono alla voglia e alla benzina infinita dei rossoneri (su tutti Theo Hernandez). Tra i dubbi principali della gestione della partita da parte di Inzaghi vi è però il mancato ingresso di Caicedo. Addirittura prima della vigilia era dato tra i titolari. In extremis è stato superato da Correa, il quale però al 32' ha chiesto il cambio per i soliti problemi al polpaccio.



A quel punto tutti si aspettavano l'ingresso del Panterone, invece ecco Muriqi. L'attaccante kosovaro è stato con ogni probabilità il peggiore in campo. L'ecuadoregno, invece, il rettangolo di gioco non lo ha visto proprio, neanche nel finale. Per questo motivo, se prima era solo una voce, ora, come riporta stamani Il Messaggero, Caicedo potrebbe essere diventato un caso. Sembrerebbe infatti che all'attaccante non sia andato giù il mancato impiego, e che dietro l'utilizzo di Muriqi ci siano state diverse pressioni dall'alto. Il futuro di Caicedo nella capitale dipenderà dal prossimo vertice tra Inzaghi, Tare e Lotito.