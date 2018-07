Si sta rivelando uno dei protagonisti dei primi giorni di ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo. L'ex Salisburgo Berisha sta conquistando tutti: sempre disponibile con tutti i tifosi, raccoglie a fine allenamento il materiale e i palloni come se fosse un giovane della Primavera (ricorda a tutti Klose, che aveva questo genere di atteggiamento). I compagni spesso scherzano con lui sull'eliminazione subita dalla Lazio in Europa League, lui risponde sorridendo: “Se lo avessi saputo prima…”.



MERCATO LAZIO - Dal mercato è arrivata una valida alternativa a centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, Berisha viene schierato da mezzala nel 3-5-2, in questi primi allenamenti senza Milinkovic, ancora in vacanza dopo i Mondiali, vicino Parolo e Leiva, con Lombardi e Lulic ai lati. Offrirà ad Inzaghi una chance in più in mediana, e chissà che non diventi titolare...