Nonostante manchi ancora molto all'inizio del mercato, i nomi già cominciano circolare. In orbita Lazio probabilmente non c'è mai stata tutta questa insistenza per Santos Borré, attaccante da 50 gol e 16 assist in 130 partite col River Plate. In scadenza a giugno, il calciatore colombiano sta ragionando sul da farsi per il futuro. Al momento dall'Argentina sono sicuri su due squadre che stanno monitorando il giocatore. La prima è il Gremio, la quale gli avrebbe offerto 2 milioni di dollari in quattro anni (con opzione per il quinto). L'altra sarebbe la Lazio, che sarebbe in procinto (sempre secondo Espn F90) di avanzare la propria offerta per Borré. Considerando Caicedo in partenza, quello del classe '95 dei Millonarios è un profilo che ci può stare.