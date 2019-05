Anche le sirene inglesi per il centrocampista che piace alla Lazio. Il calciomercato non è ancora iniziato, ma le voci si rincorrono. Stavolta arrivano da media inglesi: anche l'Everton si sarebbe gettata sul capitano del Besiktas, Oguzhan Ozyakup. Attenzione: anche Tare è sul centrocampista, e in Turchia vanta ottimi legami.



MERCATO LAZIO - Ozyakup era stato già associato all'Everton la scorsa estate, poi non se ne è fatto nulla, è rimasto in Turchia. Ora il club inglese è deciso a gettarsi nella mischia delle pretendenti. Che sono molte, e da tutta Europa: oltre alla Lazio, su Ozyakup ci sono Marsiglia e Valencia.