Lazio, attenta: dalla Cina sta per arrivare una maxi-offerta per Ciro Immobile. Come riporta il Messaggero, Lotito ha già rifiutato 50-60 milioni per il suo attaccante titolare, ma sta arrivando una proposta da far girare la testa.



MERCATO LAZIO - Si sussurra che il Dalian Yifang avrebbe in testa di portare a Ciro un contratto sontuoso: 10 milioni a stagione per 4 anni, superando di gran lunga l'altra offerta (comunque di 7 milioni). Da Formello fanno sapere di non aver ancora ricevuto nessuna proposta, ma, nonostante certe cifre, Immobile dovrebbe rimanere alla Lazio.