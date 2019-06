La Lazio è forte su Rémi Oudin. Come riportano in Francia, su Foot.sur7, il Saint Etienne, in cerca anche di un nuovo allenatore, ha puntato la giovane ala 22enne del Reims. 12 gol e 4 assist durante la scorsa Ligue 1, l'Equipe lo dà in uscita quest'estate.



MERCATO LAZIO - Oltre all'ASSE e alla Lazio, su di lui c'è una folta concorrenza: in Francia ha acceso l'interesse di Nizza, Lille e Bordeaux, in Serie A ci sono anche Fiorentina e Roma, in Spagna il Getafe sta provando a portarlo in Liga. La base d'asta è fissata: 10 milioni di euro. Tare dovrà sbrigarsi se vuole soffiarlo a tutte le altre pretedenti.