Con una doppietta ha abbattuto il Borussia, ostacolandone la corsa al titolo, è ambitissimo sul mercato, lo vogliono tutti, Tare compreso. Il prossimo calciomercato potrebbe essere bollente per l'esterno destro classe '88 Daniel Caligiuri. Italo-tedesco, è fresco di stagione importante con il suo Schalke 04: 7 reti e 5 assist in 28 partite di Bundesliga il suo bottino, tale da attirare le mire di mezza Serie A.



MERCATO LAZIO - Tare, che in Germania vanta parecchi contatti, lo segue da tempo, ma ora deve fare attenzione: per portarlo alla Lazio dovrà superare una folta concorrenza. Su Caligiuri, come riporta la Bild in Germania, si sono fiondate anche Roma, Milan e Inter, oltre alla Lazio. Doppio derby sull'asse Roma-Milano per l'esterno, convincerlo per il ds biancoceleste sarà ancora più complicato.