In attesa di concludere questa settimana di rodaggio, arrivano conferme dal cento sportivo di Formello. La Lazio infatti dalla prossima settimana recupererà diversi pezzi. Inzaghi avrà di nuovo a disposizione chi ha riposato in negli ultimi giorni (Luis Alberto, Escalante, Patric). Ovviamente torneranno gli 8 nazionali, ma soprattutto saranno attesi in gruppo anche gli acciaccati. Come riporta Il Corriere dello Sport stamani sia Fares che Caicedo saranno presto a disposizione dopo i rispettivi problemi al ginocchio e al piede. Ottime sensazioni anche da Luiz Felipe, che nei prossimi giorni tornerà a correre sul campo.