Muriqi vicino all'addio. Delle offerte arrivate alla Lazio quella del CSKA Mosca è ritenuta la più interessante - scrive oggi Il Tempo - e il futuro dell'attaccante kosovaro potrebbe essere proprio in Russia. 1,5 milioni per il prestito, 9 per il diritto riscatto. I biancocelesti insistono per inserire un obbligo a fine stagione. Si continua a trattare su questo punto, ma nei prossimi giorni sono attese novità.