Sfuma il colpo Zacharjan per la Lazio. Lo riporta il sito russo m.sport-express.ru, secondo cui i negoziati tra la Dinamo Mosca e i biancocelesti sono giunti a un vicolo cieco. La testa on line riporta anche una conferma da parte di Fabiani, arrivata direttamente ai loro microfoni, sulla decisione del club capitolino di abbandonare defintivamente la pista.



Nelle scorse settimane le parti sembravano aver raggiunto un accordo, sulla base di 10 milioni come parte fissa più 4 di bonus per il cartellino del giovane talento russo, calsse 2003. Era stato il tecnico Sarri a sollevare qualche dubbio sulla sua adattabilità al modulo di gioco biancoceleste, bloccando di fatto l'affare. Dopo dieci giorni di stallo, ora la decisione di fare dietrofront su un accordo che sembrava a un passo.