Dopo il Siviglia, tocca al Barcellona? Tutti vogliono Luis Alberto: il 10 biancoceleste ha trovato la maturità calcistica con Inzaghi, è uno dei protagonisti della stagione biancoceleste e ha trascinato la Lazio fino a lottare per il titolo. Per questo i media spagnoli chiedono: "Barcellona, perché non riprendi Luis Alberto?".



MERCATO LAZIO - Dalla Spagna continuano a guardare in casa Lazio: dopo l'interesse per il difensore brasiliano Luiz Felipe, stavolta i riflettori si accendono su Luis Alberto. Che potrebbe diventare "il mnuovo socio di Messi", capace di dialogare alla perfezione con i tanti tenori in casa blaugrana. Per lui sarebbe un ritorno a casa: ha giocato nel Barcellona B nel 2012-13, poi l'avventura in Inghilterra e una lunga carriera lontana dalla Catalogna. La Lazio, dal canto suo, sta trattando il prolungamento del contratto in scadenza 2022.