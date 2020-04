In Spagna ne sono certi: la Lazio vuole l'argentino Gaich del San Lorenzo. Vecchio pupillo di Igli Tare, l'attaccante sarebbe finito nel mirino del Trabzonspor, come riporta il quotidiano As. Tutto dipende dai movimenti di Ekuban, altro nome spesso accostato all'operato di Igli Tare sul mercato: l'attaccante potrebbe lasciare la Turchia, e il management del Trabzonspor vorrebbe trovare un sostituto.



CALCIOMERCATO LAZIO - Adolfo Gaich, classe '99, ora in forza al San Lorenzo, è alto 190 cm e si muove da prima punta, potente e letale in area. 5 reti su 12 partite di Superliga, tra cui un gol al River Plate in questa stagione, Gaich è finito anche sul taccuino di Tare. Su di lui potrebbe scatenarsi un'asta: nel giro dell'Under 23, ha un valore di almeno 10 milioni.