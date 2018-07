Il futuro di Caicedo è sempre più in bilico. L'attaccante biancoceleste in giornata ha affermato di voler rimanere, di poter far coppia con Immobile, ma il suo destino sembra la cessione. Come riporta la Repubblica, la Lazio sta stringendo per Wesley del Bruges, la trattativa sembra più vicina a chiusura, probabilmente proprio in concomitanza con la cessione dell'ex Levante.



CALCIOMERCATO LAZIO - L'attaccante ecuadoreno potrebbe finire in Turchia: dopo l'interessamento del Leed di Bielsa, finito nel nulla, arriva l'indiscrezione. Il Bursaspor è interessato, come afferma il dirigente del club, Orhan Güney, che ha spiegato come la società sia disposta a prenderlo in prestito in caso di riduzione dell'ingaggio. Anche l'allenatore del club, Samet Aybaba, ha dato il suo assenso: "Caicedo non è affatto male".