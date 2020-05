In Turchia ne sono certi: la Lazio e una squadra inglese hanno intrecciato rapporti con l'agente di Vedat Muriqi, punta del Fenerbahce, Haluk Canatar. Come riporta Hurriyet, su Muriqi la Lazio si sarebbe mossa con molta decisione, mettendo le basi per portarlo in Italia, ma ci sarebbe la forte concorrenza di un club di Premier League, uno tra Tottenham e Burnley.



MERCATO LAZIO - Canatar avrebbe indirizzato i due club verso il Fenerbahce per discutere il trasferimento di Muriqi: l'attaccante del club del Faro avrebbe conquistato gli osservatori dalla Premier e dall'Italia grazie ad un ottimo avvio di stagione e alle prestazioni con la maglia del Kosovo.