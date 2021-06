Vedat Muriqi insieme a Denis Vavro al momento sono le due principali scommesse perse degli ultimi due mercati estivi da parte del ds Tare in casa Lazio. Sebbene Vavro abbia espresso la sua voglia di tornare a Copenhagen, Sarri cercherà di recuperare sia lui che l'attaccante kosovaro già dal ritiro di Auronzo di Cadore, come promesso proprio al direttore sportivo biancoceleste. Nel frattempo però dalla Turchia non si acquietano le voci su un possibile ritorno di fiamma col Fenerbahce, ex club proprio di Muriqi. A riportarlo è Takvim.com.