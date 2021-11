In attesa dell'apertura del mercato, ormai è già arcinota l'intenzione della Lazio di mettere in vendita Muriqi. L'attaccante kosovaro anche con Sarri non è riuscito ad imporsi ed ora il club capitolino dovrà trovare il modo di piazzarlo senza perderci troppo. Il suo valore attuale è inferiore ai 10 milioni. Meno della metà rispetto a quanto la Lazio spese l'estate scorsa per portarlo nella capitale. L'investimento è stato fallito, ma ora vanno limitati i danni. La società aspetta offerte ufficiali prima di aprire al prestito, ma intanto dalla Turchia tornano insistenti le voci in merito all'ex squadra del calciatore, ovvero il Fenerbahce. La società Istanbul non ha perso interesse per l'attaccante kosovaro che tornerebbe di corsa dove ha lasciato il segno.