Muriqi, in Turchia sono certi che la Lazio monitori la situazione dell'attaccante. La punta kosovara è vicina al Galatasaray: l'offerta sul tavolo è chiara, 3 milioni e 750mila più il cartellino del difensore nigeriano Valentine Ozornwafor, in prestito. Ma la Lazio aspetta.



MERCATO LAZIO - Tare sta sfruttando i suoi canali, Muriqi è un attaccante con caratteristiche diverse da Immobile, 194 cm di potenza che potrebbero alternarsi bene con l'attaccante ex Toro. Come riporta aksam.com, per questo Tare aspetta di capire con il Rizespor, club dell'attaccante, se ci sono le condizioni per un rilancio definitivo.