La stagione di Vedat Muriqi con la Lazio finora non è stata certamente esaltante. Al momento l'attaccante kosovaro non ha rispettato le aspettative dei 18 milioni di euro che Lotito ha investito per lui. Intanto dalla Turchia non si fermano le voci che vedrebbero un Fenerbahce pronto a riaccoglierlo.



In tal caso, come riportato da Il Corriere dello Sport, ecco tornare di moda un profilo argentino per l'attacco dei biancocelesti. Si tratta di Santos Borré, punta del River Plate in scadenza a fino giugno. Il classe '95 colombiano ha segnato 50 gol in 130 partite coi Millonarios e in Argentina sono sicuri dell'interesse della Lazio e del Celta Vigo per lui.