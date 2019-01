La via che porta da Roma alla Turchia è calda, caldissima. Il Galatasaray è molto attivo sul mercato: ha già sondato la Lazoi per Luiz Felipe e Caicedo, ricevendo in cambio secchi no, grazie. Ma i discorsi tra club stanno andando oltre: dalla Turchia parlano di un interessamento della Lazio per Serder Aziz, difensore del Galatasaray classe 1990.



MERCATO LAZIO - Sul giocatore ci sarebbe anche il Fulham, la Lazio sarebbe però in pole position. Per la stampa turca la trattativa è in dirittura dì'arrivo: 4 milioni sul piatto, la Lazio vorrebbe regalare ad Inzaghi un difensore affidabile. Aziz sembrerebbe il nome più caldo al momento.