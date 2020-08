Sono ore calde e decisive per il futuro David Silva. Il centrocampista spagnolo, svincolato dal Manchester City, è sempre più vicino alla Lazio. Qualcuno assicura "ad un passo”. La società di Claudio Lotito è in pole position tra le pretendenti che hanno messo gli occhi sul Mago. La proposta al giocatore è stata fatta nei giorni scorsi: contratto biennale da almeno 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Per convincere il 34enne a dire di sì, la Lazio sarebbe disposta ad inserire una serie di benefits: casa nel cuore di Roma, autista e aereo privato per agevolarlo negli spostamenti per raggiungere la famiglia in Spagna. Insomma, La Lazio ha lavorato bene ai fianchi e continua il corteggiamento.



LA CENA - La cena a Roma tra il direttore sportivo Igli Tare e l’entourage del giocatore risale ad una settimana fa e avrebbe avuto un ruolo decisivo nella fase iniziale della trattativa. A Formello aspettano una risposta da Silva entro il weekend, ma la fumata bianca potrebbe arrivare già in serata. Tuttavia, con il City impegnato in Champions, un eventuale annuncio potrebbe slittare a metà agosto.