Simone Inzaghi ha detto no al Napoli. Come riporta Radiosei nella rassegna stampa mattutina, lo scorso 25 marzo, con il campionato fermo per le nazionali, Aurelio De Laurentiis ha incontrato a Roma l'allenatore della Lazio, offrendo 3 milioni di euro a stagione. Inzaghi ha deto no.