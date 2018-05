Potrebbe essersi chiusa ieri a Crotone l'avventura di Stefan de Vrij con la Lazio. Il difensore olandese, che nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter, potrebbe saltare la gara contro i nerazzurri, in quello che sarà un vero e proprio spareggio per la prossima Champions League. Secondo quanto rivela Sky Sport, l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi e De Vrij parleranno tra domani e mercoledì per valutare la situazione e scegliere se mandare in campo l'ex Feyenoord.



DUBBIO - Dopo le dichiarazioni di Inzaghi al termine della sfida contro il Crotone, con il tecnico che ha aperto alla possibilità di escludere De Vrij nella gara di domenica prossima, le radio romane confermano che l'ex attaccante è intenzionato a lasciar fuori l'olandese. Con il ritorno dalla squalifica di Luiz Felipe e il recupero di Radu, Inzaghi avrà a disposizione altri cinque difensori per tre posti: oltre a questi due, sono a disposizione anche Caceres, Bastos e Wallace, schierato ieri dal primo minuto.