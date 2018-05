L'addio di de Vrij, tra applausi e fischi. Il difensore olandese, al centro della polemica relativa al suo utilizzo in settimana, come riporta la Gazzetta dello Sport è stato il primo a scendere in campo durante il riscaldamento. Durante il match lotta con Icardi con classe e temperamento, poi l'errore.



ERRORE E LACRIME - Strakosha sbaglia il rinvio, mette in difficoltà la retroguardia de Vrij stende Icardi e rilancia l'Inter, che trova un insperato pareggio. Un epilogo amaro, poi il cambio con Nani, le lacrime in panchina fino al triplice fischio, e lo stadio che si divide tra critiche ed applausi.