Alla vigilia del match con il Bruges, per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, la Lazio si ritrova decimata, e si inizia a temere per un eventuale focolaio Covid. In attesa di comunicazioni da parte del club, soltanto dodici calciatori della prima squadra sono scesi in campo per la rifinitura di oggi. Gli assenti: Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha, Armini, oltre a Escalante, fermato da un problema muscolare.



Ricordiamo che la Lazio si è sottoposta ieri mattina a un nuovo giro di tamponi, secondo prassi Uefa.