Alessandro Del Piero commenta Sergej Milinkovic-Savic. Lo storico capitano della Juventus è intervenuto a Sky Calcio Club per commentare il momento di uno del centrocampista serbo della Lazio, obiettivo di mercato di diverse squadre italiane: “C’è un aspetto psicologico che nasce da questa estate, in cui Milinkovic era sulla bocca di tutti. Lui o la società o entrambi possono essersi fatti un’idea diversa per la stagione in corso e invece si sono ritrovati una situazione diversa. Non dico necessariamente che volesse andare via dalla Lazio, ma che si sarebbe potuta verificare un’altra prospettiva. La bravura del giocatore, dell’allenatore e della società è quella di resettare tutto”.