Lazio, Dele-Bashiru: "Qui ho trovato tutto quello che volevo. Gli infortuni hanno frenato il mio inserimento"

Intervista a sportsboom.com diIl centrocampista dellaha parlato della sua stagione - fatta fin qui di 5 gol e 3 assist tra campionato e coppe - del perché ha scelto i biancocelesti e di come sta lavorando per migliorare sempre di più il suo apporto alla squadra, calandosi nel ruolo e nei principi tattici die della"Qui. Ho accettato di sposare questo progetto perché, a questo punto della mia carriera, è quello che voglio. Voglio giocare a calcio ad alto livello in un campionato di vertice, e per un grande club.".

"L'impatto con il calcio italiano è stato molto più impegnativo dal punto di vista tattico rispetto ad altri campionati. Al moento è una sfida che sto apprezzando, anche se questo adattamento ha richiesto del tempo. Ora sto iniziando a capire meglio il rigore tattico e la disciplina posizionale che ci si aspetta in Italia. Ci è voluto un po' più di tempo del previsto per adattarmi al 100% al campionato, ma credo che la mia mentalità sia corretta. Gli allenatori, i miei compagni di squadra, mi stanno tutti aiutando. Penso che tutto questo sia stato importante per me e stiamo tutti facendo una buona stagione. Come tutti sanno,, ma ora mi sento molto meglio, molto più forte. Ho capito le richieste tattiche che l'allenatore vuole, questo è fondamentale per avere un finale di stagione positivo".

"Il mio ruolo preferito sarebbe quello di centrocampista box-to-box, in posizione da numero 8 o 10. Con la palla tra i piedi e con la mia corsa so attaccare e difendere bene. In generale, sono quello che si può definire un centrocampista box-to-box. E quando sarò in forma al 100% e avrò capito tutto dal punto di vista tattico, faremo sicuramente un'ottima stagione insieme