L'ultima Champions League la Lazio l'ha giocata con Delio Rossi in panchina. Dopo 13 il club capitolino tornerà a giocare nei gironi della massima competizione europea. Intanto, l'ex tecnico biancoceleste ha parlato di vari temi, tra i quali la rosa a disposizione di Inzaghi. Ecco come si è espresso a La Gazzetta dello Sport: "La rosa è migliorata ed è anche più omogenea pure se dal mercato non è arrivato un colpo clamoroso. Ma secondo me mancano due elementi per renderla completa. Occorreva un difensore per il centro sinistra. Hoedt non ha giocato molto negli anni. E per completare il centrocampo serviva un cambio a Leiva. Come alternativa al brasiliano non vedo Escalante che va bene da incontrista, ma è meno costruttore di gioco".