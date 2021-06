La Lazio Primavera perde il playout contro il Bologna e retrocede in Primavera 2. A Casteldebole finisce 2-1 per i felsinei dopo i tempi supplementari e arriva la condanna per i biancocelesti, complice il pareggio dell'andata.



ERRORE DI MUSSOLINI - Gli uomini di Calori scendono di categoria per la seconda volta in tre anni: non basta il gol di Raul Moro, le reti di Ruffo su rigore provocato da Floriani Mussolini e di Rocchi con un gran tiro nel primo tempo supplementare decidono la sfida. Nella Lazio presente anche il figlio del ds Tare.