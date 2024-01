Lazio, derby a rischio per Zaccagni. Isaksen non preccupa. Ecco quando tornano Immobile e Luis Alberto

Tommaso Fefè

Derby di Coppa Italia a rischio per Mattia Zaccagni. L'esterno offensivo sinistro della Lazio è uscito acciaccato ieri dalla trasferta di Udine. Sostituito a metà della ripresa per un problema alla caviglia, il calciatore testerà oggi le sue condizioni. Tra la doppia seduta prevista in giornata e la rifinitura di domani Sarri deciderà il da farsi, ragionando anche sull'imminenza delle prossime sfide oltre la Roma. Domenica prossima infatti i biancocelesti saranno impegnati in casa contro il Lecce, prima di volare in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa.



Meno preoccupante invece la condizione di Isaksen, uscito a fine primo tempo anche lui per un colpo subito alla caviglia. "I medici non sembravano preoccupati" aveva detto Sarri ieri nel post partita. Anche per il danese comunque saranno decisivi i controlli e la risposta sul campo tra oggi e domani. Gli unici altri indisponibili per la stracittadina di mercoledì alle 18 sono Immobile e Luis Alberto. Il capitano avrebbe voluto stringere i denti per essere almeno in panchina contro i giallorossi, invece sia lui, sia il Mago torneranno in gruppo per la gara col Lecce per essere poi pienamente a disposizione per affrontare l'Inter nella trasferta di Ryiad.