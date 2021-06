Nelle ultime ore in casa Lazio è tornato in auge un profilo già sondati nelle finestre di mercato precedenti. Si tratta di Milot Rashica attaccante del Werder Brema appena retrocesso dopo 41 anni in Zweite Liga (Bundesliga 2). Il classe '96 è compagno di nazionale del biancoceleste Muriqi nel Kosovo, ha un valore di circa 15 milioni di euro grazie alla retrocessione del Werder e piace anche alla Roma. Al momento però su Raschica sembrerebbe esserci in forte pressing l'Eintracht Francoforte.