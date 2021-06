Tra le certezze in casa Lazio per il mercato che sta per aprirsi vi è l'incedibilità dei big. Sarri è stato chiaro con Tare e Lotito: nessun top player andrà venduto a meno che non arrivino offerte folli. L'unico al quale il tecnico di Castelfranco di Sopra potrebbe però rinunciare è Joaquin Correa. Come riporta Repubblica il Tucu è l'unico cedibile tra i top biancocelesti e per lui sembra profilarsi un derby tutto londinese.



L'argentino piace molto all'Arsenal. I Gunners avrebbero già offerto 20 milioni di euro, pochi rispetto ai 30 minimi richiesti dalla Lazio. Attenzione però all'altro club del nord di Londra, ovvero il Tottenham. Con l'arrivo di Paratici gli Spurs potrebbero bussare alla porta di Tare visto che l'ex dirigente della Juve un tentativo per Correa già lo aveva fatto al termine dello scorso mercato.