Dopo David Luiz, la Roma avrebbe già avviato i primi contatti per arrivare a un altro ex giocatore di José Mourinho, ovvero Juan Mata.

Ma attenzione: il trequartista spagnolo potrebbe essere il colpo a sorpresa della Lazio in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il centrocampista si libererà dal Manchester United in estate e i biancocelesti stanno pensando seriamente di formulare un'offerta per convincerlo ad approdare nella Capitale e "rispondere" indirettamente al colpaccio Mourinho. Per farlo però sarà necessaria la qualificazione alla prossima Champions League.