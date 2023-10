Vincenzo Italiano sarebbe potuto essere al posto di Sarri stasera. Come rivela questa mattina Il Messaggero, l'attuale tecnico della Fiorentina era nella lista di Lotito nel 2021 per sostituire Inzaghi alla Lazio. Una sorta di piano B, nel caso in cui l'ex Juve avesse rifiutato. Lo scenario però potrebbe ripresentarsi alla fine di questa stagione.



Si sta facendo largo infatti tra le mura di Formello l'ipotesi che Sarri possa decidere di chiudere anticipatamente il suo rapporto con il club biancoceleste (l'attuale contratto scadrebbe nel 2025). E Lotito a quel punto virerebbe con forza sull'allenatore dei Viola. Secondo il quotidiano romano ci sarebbe persino la clamorosa ipotesi di uno scambio di panchine a giugno 2024, con Italiano alla Lazio e Sarri a Firenze, per chiudere gli ultimi anni di carriera più vicino alla sua casa di Figline.