Archiviati i due giorni di riposo di Pasqua e Pasquetta la Lazio è tornata a lavorare. Inzaghi, fresco 45enne, non vuole lasciare nulla al caso e già da oggi ha cominciato a limare qualche dettame tattico in ottica Hellas Verona. Quello contro gli scaligeri sarà un altro crocevia determinante in vista della corsa al quarto posto. I biancocelesti dovranno cercare di ottenere il massimo contro la squadra di Juric (squalificato e multato) e poi contro il Benevento. Tutto ciò per presentarsi contro Napoli e Milan ancora con speranze in ottica Champions.



PATRIC E LUIS ALBERTO ASSENTI – Inzaghi e il suo staff hanno già messo nel mirino il Verona. Fin da oggi, nonostante fosse la prima seduta della settimana, il tecnico piacentino ha studiato diverse chiavi tattiche in vista del match. Tanto possesso e infine partitella, dalla quale sono stati estromessi Correa e Immobile. Gruppo quasi al completo quest’oggi.



Non si è allenato Patric, ai box per dei problemi alla schiena. Il classe ’93 tenterà di recuperare per i prossimi giorni e tornare a disposizione per la trasferta in Veneto. Out anche Luis Alberto. Il numero 10 spagnolo sta lavorando duramente in casa col fisioterapista di fiducia (Ruben Pons Aliaga) per smaltire al massimo la distorsione alla caviglia destra. Infine, prosegue il programma differenziato di Luiz Felipe tra campo, sabbia e palestra.