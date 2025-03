Lazio, Dia: "Ho parlato con Musah, era da rosso. Domani voglio tornare a segnare per aiutare la squadra"

GETTY

Lascalda i motori per gli ottavi di finale diAlla vigilia della sfida contro il, in conferenza stampa ha parlatoa, che ha raccontato così il momento della squadra e quali sensazioni ci sono soprattutto dopo la vittoria al Meazza col Milan, che ha portato tanto entusiasmo:“La concentrazione è al massimo su ogni partita. Guardiamo partita dopo partita e oggi guardiamo solo domani, dopodomani penseremo all’Udinese. Io sto bene. Alla caviglia non ho nessun problema ora, mi sento bene. In questa squadra abbiamo giocatori con esperienza e non è la prima volta che fanno un torneo così o una partita eliminazione diretta. Siamo pronti a giocare e per fare le cose bene”.

“Non importa se sono vicino o lontano dalla porta, mi importa solo di fare gol. Per il mio ruolo sono un attaccante che gioca dietro, devo sempre vedere come mi aggiungi alla punta per la combinazione o i movimenti. È importante la collaborazione tra la punta e il giocatore dietro, io non ho problemi a farlo. Ho giocato con Taty, Noslin, Tchoauna e per me è lo stesso. Prendo spazio quando c’è la possibilità, per me non cambia niente. È vero che non ho segnato in questo periodo, ma devo fare il mio lavoro per la squadra e penso che lo sto facendo bene. Spero di fare gol domani, per aiutare la mia squadra. Non devo calcolare niente, ma voglio alzare il livello personale e collettivo per la storia”.

“ Io gioco dove il mister vuole, punta o trequartista. Ho le qualità per giocare dietro la punta, non sono preoccupato per il gol perché e giochi bene il gol viene subito. Devi prima fare il bene della squadra e se lo fai, il gol viene subito. Ho fatto 7 gol in campionato e so che la gente me lo chiede, faccio il mio lavoro. In campionato abbiamo dimostrato domenica sera che possiamo fare buone prestazioni con le grandi della Serie A, ora guardiamo quella di domani. Pensiamo partita dopo partita per fare ogni volta i tre punti”.“Ho parlato con lui dopo la gara e gli ho chiesto se mi avesse toccato e lui mi ha detto sì. Quindi era da rosso perché era un fallo da ultimo uomo”.