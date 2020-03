Le sue parole hanno suscitato un vero e proprio vespaio, ma i concetti a quanto pare restano quelli. Arturo Diaconale, il portavoce di Lotito, ne parla ancora a Radio Centro Suono: “Dobbiamo capire come ripartire. È facile bloccare il campionato, ma credo sia altrettanto giusto capire come passare dalla pausa e alla ripresa senza danneggiare nessuno. Questo è un problema affrontando direttamente il presidente Lotito, ai tifosi laziali dico di stare sereni e tranquilli perché non ci faremo scippare nulla. Le autorità calcistiche italiane stanno cercando di capire se far slittare gli Europei, così da recuperare le giornate rinviate. La volontà delle squadre è sempre quella di arrivare alla conclusione di campionato, altrimenti c’è il grave pericolo che possano saltare i diritti televisivi: ovvero la fonte principale di sostentamento per tutte le società. Da osservatore esterno posso dire che la totale incongruenza è la prosecuzione delle Coppe Europee, se si deve fare di tutto per evitare il contagio non si possono usare due pesi e due misure".