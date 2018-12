Il ritiro in casa Lazio non è dei più sereni. La squadra sta preparando la sfida contro la Sampdoria, avrebbe evitato volentieri la permanenza a Formello. Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, a Rai Radio 1 Sport ha fatto il punto: "Ogni ritiro ha un aspetto che può essere inteso come punitivo. Questa volta è uno spunto riflessivo. La squadra, insieme a Inzaghi, vuole ritrovare se stesse ritrovando motivazione e voglia. Ci sono stati degli alti e bassi nelle ultime partite. In fondo la classifica resta importante. Il Milan è sopra di un punto, credo che ci saranno sorpassi e controsorpassi da qui alla fine del campionato. I giochi veri si faranno nella seconda parte della stagione. Tutte le squadre nell'arco di un'annata alternano fasi positive a fasi negative. Questa parte è stata ora passata dalla Lazio in maniera quasi indenne, con tre pareggi. Si potevano tranquillamente vincere, questo si".