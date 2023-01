Scontro aperto in casa Lazio fra il direttore sportivo in scadenza Igli Tare e l'allenatore Maurizio Sarri. Prima con le dichiarazioni in contrasto sugli obiettivi, con il primo che parla apertamente di posto Champions e il secondo che minimizza, e oggi con il mercato dove l'allenatore chiede con forza rinforzi (un attaccante e un terzino sinistro come priorità), e il ds che non riesce ad accontentarlo con un budget comunque ridotto all'osso e un problema importante di indice di liquidità.