Romulo out, anche se non capisce la decisione della Lazio. E al suo posto salgono di continuo le quotazioni di Manuel Lazzari, il preferito di Inzaghi per la fascia destra. Rodato, reduce da ottime stagioni in A, brillante: il prescelto è lui.



MERCATO LAZIO - Come riporta La Repubblica, con la Spal ci sono parecchi discorsi già in piedi, altri da approfondire: Murgia potrebbe rimanere un altro anno in prestito a Ferrara. Si è trovato bene, ha un ruolo importante, sta crescendo. Potrebbe raggiungerlo il suo amico Danilo Cataldi. La Lazio potrebbe inserire anche il suo cartellino nella trattativa per arrivare a Lazzari.