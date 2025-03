Lazio, difensori più bravi a segnare che a proteggere Provedel e Mandas

AFP via Getty Images

Ha dell'incredibile il dato sui difensori della: sono. La statistica la riporta questa mattina il Corriere della Sera, nell'edizione romana. Sono più le reti siglate dalla retroguardia biancoceleste che le partite in cui Mandas e Provedel non hanno subito gol.guida la classifica dei difensori goleador con 4 reti tra campionato ed Europa League. Seguono. Sono 12 quindi in totale, in 41 partite stagionali. In pratica ogni 3-4 partite arriva per la Lazio un gol di un difensore. A non aver ancora messo il proprio nome a referto sono Tavares (che compensa però con 9 assist stagionali), Lazzari e Hysaj, più Pellegrini al momento fuori lista.

Il problema è cheUn paradosso che sottolinea la predisposizione offensiva della squadra e del gioco di Baroni e di come tutti gli interpreti in tutti i reparti ne giovino sotto il profilo del rendimento; ma pure una mancanza di equilibrio in campo su cui c'è ancora molto da migliorare, come peraltro ha riconosciuto anche lo stesso tecnico in più occasioni quest'anno.