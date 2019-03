Aggiornamenti da Formello dove la Lazio si è allenata oggi in vista della prossima gara contro il Parma. Non si è allenato Thomas Strakosha, recuperato in extremis contro la Fiorentina, ma ancora alle prese con il problema alla spalla. Allenamento differenziato, invece per Ciro Immobile (comunque squalificato) che è alle prese con diversi problemi fisici.