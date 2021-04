Secondo allenamento senza Inzaghi concluso in quel di Formello per la Lazio. Domenica alle 15:00 sul campo dell’Hellas Verona i biancocelesti non avranno con sé la loro guida tecnica, ma proprio per questo saranno chiamati a dare ancora di più. La corsa al quarto posto sta entrando sempre più nel vivo e sino al big match contro il Napoli del 22 aprile per il club capitolino non saranno più ammessi passi falsi.



NIENTE PROVE, MA SI RIVEDONO DUE CALCIATORI – Nonostante manchino tre giorni al match, ancora niente prove tattiche. Ogni discorso rimandato a domani. Stamani largo ad un allenamento misto tra forza con gli elastici, fase atletica e tecnica. Preservato Milinkovic durante la parte fisica della seduta (forza e navette). Il lavoro mattutino si è concluso con una partitella a metà campo a tre squadre.



Nessuna indiscrezione tattica quindi, ma dal Lazio Training Center sono comunque emerse due note liete. Si tratta di Luis Alberto e Patric. Lavoro differenziato per entrambi sul campo centrale di Formello. Skip e scarico del pallone, slalom tra i coni bassi, balzi nei cerchi e allunghi sui 50 metri, il tutto con gli scarpini. Questo il programma per i due spagnoli che già da domani sono attesi in gruppo. Da valutare, invece, le assenze di Musacchio e Cataldi. Out ovviamente anche il lungodegente Luiz Felipe.