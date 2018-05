Il dubbio è quasi amletico, ha scosso la settimana di preparazione alla gara più importante dell'anno: De Vrij in campo o no contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato? de Vrij è diventato un caso, l'ambiente è diviso sull'opportunità o meno di farlo scendere in campo. E DE VRIJ CHE NE PENSA? - Lo spogliatoio lo ha sostenuto. Ci avrebbe parlato Inzaghi, ci avrebbero parlato i compagni (Immobile, Leiva e Parolo tra gli altri). Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il difensore avrebbe confessato di sentirsi combattuto, in difficoltà, sotto pressione. Fino a mercoledì era quasi certa l'esclusione, ora è tutto da vedere. Potrebbe essere una scelta fondamentale per arrivare, o meno, in Champions.