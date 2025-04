Lazio, disastroso il rendimento in casa nel 2025: la vittoria manca da due mesi

Getty Images

Contro ilè arrivato per lail quarto pareggio di fila all'Olimpico, tra campionato ed Europa League.ora appaiati alla Roma a quota 52 punti e a -4 dal 4° posto, ma in crisi di risultati da ormai diverse settimane. Le vittorie in extremis in trasferta contro Milan e Viktoria Plzen avevano ridato entusiasmo, ma le fragilità mostrate nelle gare successive, soprattutto tra le mura amiche, fanno riflettere sul reale valore della squadra , quando il Lodogorets strappò uno 0-0 ai biancocelesti in Europa League. Da lì in avanti per la Lazio sono arrivate. Addirittura,E la precedente vittoria degli uomini di Baroni, escludendo il successo 3-1 con la Real Sociedad il 23 gennaio, era stata quella per 3-0 contro il Bologna il 24 novembre. Da dopo Capodanno sono arrivati poi 4 pareggi, contro Como, Napoli, Udinese e in ultimo quello di ieri col Torino, più una sconfitta con la Fiorentina per 1-2.Troppo poco non solo per sperare di restare agganciati alle posizioni nobili della classifica, ma anche per poter battagliare con le altre dirette concorrenti per un posto in Europa. Infatti al momento, al netto di quale sarà la vincitrice della Coppa Italia, la Lazio, scivolata al settimo posto, sarebbe fuori da tutte le competizioni.