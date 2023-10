Lotito ha promesso a Mattia Zaccagni il rinnovo per quanto fatto vedere nella scorsa stagione, ma l'aver iniziato a temporeggiare non è piaciuto all'agente dell'esterno Giuffredi. Un mese fa ha minacciato pubblicamente il rischio di replicare una fine del rapporto stile Milinkovic vista la scadenza tra due stagioni, per poi ritrattare. L'entourage di Zaccagni chiede di base un prolungamento di due stagioni con un ingaggio superiore ai 3 milioni (bonus compresi). La Lazio arriva a circa 2,5 rispetto agli oltre 1,8 attuali. La distanza non è incolmabile, riporta Il Messaggero.