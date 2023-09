Cauto ottimismo in casa Lazio per le condizioni di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro ha alzato bandiera bianca alla mezz'ora ieri nella sfida contro l'Altetico Madrid dopo un contrasto duro. La sua espressione in volto era preoccupata. Caviglia e ginocchio destro hanno fatto un movimento troppo brusco per non far temere il peggio, soprattutto ricordando il brutto infortunio del 2017 quando con la Primavera della Roma aveva riportato la rottura del crociato.



Le parole del dottor Rodia, medico sociale biancoceleste, nel post gara hanno però portato ad un parziale rasserenamento degli animi: "Pellegrini ha riportato una distorsione al ginocchio destro, l’abbiamo valutato, dobbiamo aspettare che passino 24 ore per fare gli esami strumentali anche se siamo abbastanza fiduciosi". La caviglia invece sembrerebbe aver subito solo una forte contusione, ma nulla di grave. I tifosi incrociano le dita quindi per l'esito delle analisi più approfondite, che saranno svolte tra oggi e domani.