La Lazio è alla ricerca di un attaccante di esperienza e qualità per puntellare il reparto offensivo. il direttore sportivo Tare aveva messo nel mirino ​Artem Dzyuba, 31enne russo in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Ma, secondo quanto appreso da calciomercato.com, la torre di quasi 2 metri della nazionale russa ha trovato l'accordo per il rinnovo con lo Zenit fino al 2022, manca solo l'annuncio ufficiale.